Visita de presidente de Francia a zona Veredal de las Farc es un hecho positivo

El Presidente de la Fundación Defensa de Inocentes, Sigifredo López, sostiene que “los que no han sufrido un rasguño de la guerra, le ponen peros a todo”.-

El ex diputado del Valle, rechazó las voces que desde el Centro Democrático cuestionaron que el Presidente de Francia, François Hollande, venga a finales de enero a la Vereda La Elvira, en el municipio de Buenos Aires, una de las zonas veredales de las Farc en el departamento del Cauca.-

Sigifredo López, agregó que los enemigos de la paz le ven problema a todo, “ a mí me parece que es positivo que de otras latitudes, la comunidad internacional venga a expresar su solidaridad con el acuerdo del paz, con la terminación del conflicto, con los colombianos que hemos sido víctimas para que no haya más víctimas en Colombia”

“Debe ser motivo de alegría y celebración, el hecho de que la comunidad internacional este apoyando el proceso, por eso no estoy de acuerdo con todos aquellos que le buscan problema a todo, que nada les parece, que quieren condenarnos a seguir viviendo en un charco de sangre y lo hacen porque ellos no han sufrido un rasguño en la guerra y quieren condenarnos a quienes hemos padecido la guerra a que continuemos repitiendo nuestra condición de víctimas y eso no lo vamos a aceptar puntualizo el ex diputado del Valle Sigifredo López, único sobreviviente del secuestro de las Farc.-