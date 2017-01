Inicia campaña para reducción de accidentalidad de motos en el país

La Agencia Nacional de Seguridad vial realizará planes para evitar que las cifras de accidentes en motocicletas sigan en aumento durante el 2017, teniendo en cuenta que en lo últimos 6 años el país pasó de 2 millones a 6 millones de este tipo de vehículos.

El director de la institución, Ricardo Galindo, advierte que en el 60 por ciento de los accidentes con personas fallecidas está involucrado un motociclista, "Por un lado debe haber un endurecimiento para adquirir la licencia de conducción de los motociclistas, no puede ser posible que la gente adquiera una otro fácilmente y no tengan la pericia. Los accidentes se dan por la impudencia, en su mayoría es por el exceso de velocidad, otra factor es por no respetar las normas de tránsito y por conducir en estado de embriaguez. Eso es comportamiento humano".

Solo en Bogotá al día se sancionan en promedio a 155 motociclistas por no cumplir las normas de tránsito.