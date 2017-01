En libertad habría quedado hombre que grabó partes íntimas de mujer en Transmilenio

Indignada se declaró Jen Reyes, la mujer que denunció a través de Caracol Radio este caso, y pidió a las autoridades judiciales seguir adelante con el caso y así evitar que más mujeres sean víctimas de este hombre.

"Es indignante porque ahorita en redes sociales veo que la gente me apoya, pero cuando lo necesitaba en el momento no lo tuve. Me siento sola".

La víctima dice que tiene miedo a la hora se salir a la calle, luego que denunció estos hechos.

"Me da miedo salir ahora porque el tipo está libre, está en redes sociales y tengo miedo porque ahora estoy expuesta a que puedan seguir pasando estas cosas, no solo a mí, sino a otras mujeres o niñas", dijo.

Hablamos con una abogada experta en temas de violencia contra la mujer, Johana Yepes, quien trabajó durante muchos años en la secretaría de la mujer. Manifestó que la víctima debe pedir medidas de protección y solicitar acompañamiento a la Secretaria o Defensoría del Pueblo.

"Ella tiene que solicitarle a la Fiscalía las medidas de protección, la mujer con esas medidas se dirige al CAI de policía más cercano para que el cuadrante le generé la protección que necesite", advierte la profesional.

La abogada Johana Yepes, explicó que la imputación de cargos debe ser por injuria por vía de hecho, delito que daría cárcel.

"Hace unos años la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 4 años a un hombre por darle un ‘nalgazo’ a una mujer en Valledupar. Pero en este caso es más grave debido a que el hombre grabó con su teléfono celular las partes íntimas de su víctima".

Más de 14.000 mujeres y niñas han sido víctimas de violencia sexual en el 2016 en todo el país. 8 mil fueron en Bogotá.