No vamos abrir para carros la frontera con Venezuela: canciller Holguín

En diálogo con La W, la ministra María Ángela Holguín aseguró que no se va permitir que Cúcuta se llene de gasolina de contrabando y por eso se trabaja con la Policía Fiscal y Aduanera para contrarrestar el paso por los puentes irregulares.

“Esa fue la decisión que tomó el Gobierno Nacional para que no vivamos de la gasolina Venezolana, vamos más bien a concentrarnos en lo que se necesita para que Cúcuta sin Venezuela pueda sobrevivir, esa decisión que tomamos no la vamos a cambiar con esta decisión del presidente Maduro de vender gasolina en pesos… No vamos a abrir la frontera”.

“No vamos a abrir para carros en la frontera y no vamos a permitir que otra vez nos invada la gasolina de contrabando en Cúcuta, en esto está trabajando la Polfa, la Policía, el Ejército y todo el Ministerio de Defensa, para parar ese contrabando... habíamos pensado por solicitud de los Cucuteños que íbamos a abrir paulatinamente, pero ante esta nueva situación dijimos no, vamos a mantenerla cerrada por un tiempo más”.

La ministra de Relaciones Exteriores afirmó que se viene trabajando con gremios, asociaciones y comerciantes para que Cúcuta empiece a ver hacia Colombia y no dependa tanto de Venezuela.