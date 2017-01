Una “figura demoníaca” no deja dormir a los habitantes de Pasacaballos, Bolívar

“La figura se está manifestando grandemente, y tiene a todo Pasacaballos asustado, porque no sabemos a qué nos estamos enfrentando”.

La figura, la bestia, o simplemente “él”. Algunas personas dicen que se trata del mismísimo diablo. Todos coinciden en que busca algo que le prometieron, y que no los dejará en paz hasta que se lo entreguen.

Hace casi una semana, los habitantes del corregimiento de Pasacaballos, a 17 kilómetros de Cartagena, enclavado en la zona industrial, no pueden dormir bien. Una aparición, una figura, los asusta y ataca las casas a piedra, buscando “lo que es suyo”.

Lo han perseguido, lo han atacado, han respondido a sus piedras con más piedras. Lo ‘corretearon’, como se dice en el Caribe. Y como sigue apareciendo, y no han podido espantarlo, buscaron a un chamán sanandresano para que los ayude a volver a conciliar el sueño por las noches. La bestia citó al chamán para este viernes 6 a las 6 de la tarde.

“El vino a buscar algo, pero como no se lo den, lo va a cobrar con lo que se encuentren. Si alguno hizo un pacto, algún trato con él, que le cumplan porque si no, va a pagar gente inocente”, afirma Juan Manuel Marrugo, habitante de la calle El Almendro, en el sector La Punta.

“La figura es espantosa, es horrible. Aquí hay mucha gente bastante incómoda, algunos se han ido del pueblo a dormir a Cartagena porque tienen mucho miedo, y dijeron que no se devuelven hasta que no hayan sacado la bestia. La gente lo persigue, lo atacan. Es cierto, muchos lo hemos visto. Hasta atacó a una señora, que se llama Sandra, y la dejó inconsciente”, relata Marrugo.

Sandra aún se altera contando la historia. Dice que mientras la multitud perseguía a ‘la figura’, ella salió al patio, y se lo encontró. No podía moverse, no podía hablar, solo lo miraba. “Yo quería quitar la mirada de donde él estaba pero no podía. La figura me jaló, me sujetó y me golpeo con la lavadora. Mi esposo también me jalaba. Lo que fue me soltó, pero me agarró el cuello, no me estaba apretando, sus manos eran totalmente frías”, cuenta consternada.

Según Sandra, la bestia le reclamó. “¿Por qué les dijiste? No se lo tenías que decir a nadie”, dice que le gritó. Luego de eso, la figura la soltó, perdió el conocimiento, y lo siguiente que recuerda es estar en el centro de salud, sin poder hablar.

“Yo les dije que trajeran a míster William, que él es el único que sabe de eso, y es el único que puede retirar la criatura. Siento que ese fue el reclamo que me hizo la figura”, sostiene Sandra.

Míster William es el Cardenal Britton William, un chamán oriundo de San Andrés, negro, canoso, bigotudo y delgado. Parece un viejito normal de los barrios populares de Cartagena, de los que juegan dominó en las esquinas. Pero dice ser el único que puede con la bestia. Y la gente también lo cree.

“Yo estaba buscando comunicarme con él, pero él no quiso llegar muy cerca porque yo tenía mis preparativos del rito. Me dijo que llegara a las seis de la tarde del viernes para comunicarse conmigo”, afirma Míster William, en un español machacado.

Pero, ¿por qué la bestia se ensañó con Pasacaballos? “Esto es asunto del diablo, asuntos diabólicos. Él viene a cobrar lo que le ofrecieron, algún pacto que han hecho con él. Él dice que al entregar lo que es suyo, él se desaparece de aquí, que le den lo que es suyo, que él nada más está esperando para irse”, afirma Míster William.

Lo cierto es que el misterio que tiene en vilo a Pasacaballos, y que ya llena los titulares de la prensa cartagenera, podría esclarecerse en la noche del viernes, sabiendo quién le debe a la bestia y qué le debe. “Él me va a decir el nombre de la persona que tiene que pagarle, para que yo vaya donde él”, concluye el chamán.