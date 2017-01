Hombre grabó partes íntimas de mujer en Transmilenio

Jem Mary Reyes, mujer de 23 años, denunció ante las autoridades el hecho que ocurrió este viernes a las 8:00 de la mañana. La mujer que se encontraba en un bus articulado de Transmilenio, sintió que un hombre la grababa mientras ella estaba parada.

“Iba para mi oficina y llegando a la estación de Ricaurte siento que un sujeto me toca la entrepierna llegando al glúteo, por lo tanto, giró a mirar quien me estaba tocando y veo un sujeto sacando su mano con el celular y la linterna prendida en mi pierna”, manifestó

La mujer quien refleja indignación por la falta de colaboración de la comunidad ante lo ocurrido, hace un llamado a las víctimas a que denuncien cualquier tipo de casos como este.

“Denuncien todos los casos que se presenten, no le tengan miedo a denunciar, a mí no me dio miedo enfrentarme a un sujeto depravado que pone en riesgo a toda la ciudadanía, estas personas no pueden estar sueltas en la ciudad”, dijo.

Cifras reveladas por Medicina Legal reportan que Bogotá, aparece como el lugar donde se han presentado más casos de violencia sexual en los últimos tres años