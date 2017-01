Soy respetuoso sobre la iniciativa de la revocatoria del mandato: Gobernador del Quindío

Sobre este tema el gobernador del Quindío Carlos Eduardo Osorio manifestó que se siente tranquilo puesto que ha hecho las cosas bien y el trabajo se viene realizando fuertemente pero los resultados son difíciles el primer año de gobierno.

“En primer lugar hay que decir que es un ejercicio ciudadano democrático, que se ha bienvenido el diálogo que me digan que no he cumplido y yo les muestro todo lo que hemos hecho”, aseguró el gobernador.

El mandatario de los quindianos invita a sus detractores a dialogar y llegar así a nuevos acuerdos que permitan el trabajo en conjunto.