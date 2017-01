Insumos para el pan no subirán: Minhacienda a panaderos de Tunja, Boyacá

Los panaderos de Boyacá estaban muy preocupados por el aumento del IVA y la especulación alrededor de los insumos necesarios para la producción del pan y de otros productos de panadería. Advirtieron incluso que le empezarían a subir entre 50 y 100 pesos al pan en Tunja y en Boyacá.

Sin embargo, la viceministra de hacienda Jimena Cadena, hizo un llamado a la calma y le aseguró a los panaderos, que ni la harina, ni el azúcar, y ninguno de los insumos para fabricar el pan, se les va a aplicar el IVA.

“Los panaderos y los consumidores de pan, no tienen nada de qué preocuparse. El pan se mantiene con el mismo tratamiento que había tenido el año anterior, no tiene IVA, y además, todos los insumos que participan en la producción del pan: la leche, la harina, los huevos, el azúcar, no tienen IVA”.

Recalcó que la entrada de la reforma tributaria estructural, en nada va a afectar a estos insumos de panadería, ya que mantendrán el IVA que se manejaba en el 2015.

“No hay ningún cambio en absoluto, con motivo de la reforma tributaria en los impuestos que tiene el pan y sus insumos, en eso, pueden estar tranquilos”, insistió la funcionaria.

El Ministerio de Hacienda insistió además en que los precios de los productos de la canasta básica se mantienen exactamente igual, que no cambiarán, y le advirtió a los consumidores que si les están cobrando más por estos productos, argumentando la entrada de la reforma tributaria, pues no tiene ninguna validez y se trataría de un efecto de especulación, que se puede denunciar ante los defensores del consumidor.