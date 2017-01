Madre y su bebé recién nacida quedaron atrapadas en un ascensor

Angustiosos momentos vivió una joven madre en la capital del Magdalena cuando quedó atrapada en un ascensor al asistir a una cita médica de control en la sede de la eps Cafesalud, ubicada en la entrada al sector de Bastidas, y llevaba en brazos a su bebé de 30 días de nacida.

Según el relato de Angie Africano, para asistir a la cita médica debía acceder al tercer piso de la edificación donde se encuentra el consultorio que le correspondía y se vio obligada a tomar el ascensor por tener apenas un mes de operada de cesárea y no poder subir escaleras.

Al momento de abordar el ascensor se dio cuenta que este es operado manualmente por un vigilante o por la aseadora y cuando empezaron a ascender “se quedó trabado, yo empecé a llamar por el teléfono y el señor no estaba pendiente por estar hablando con otra persona, ya que nadie me escuchaba yo empecé a pegarle a la puerta, me tocó poner a mi bebé en el suelo para hacer todo lo posible por salir”, describió la usuaria afectada.

“Pasamos más de 25 minutos atrapadas, sentí de todo y no sabía que más hacer, el botón de emergencias está dañado y solo cuando otra mujer pidió el ascensor desde el primer piso y este descendió fue que se percataron que habíamos estado todo ese tiempo apresadas en estado de estrés y pánico en el lugar”, contó Angie Africano a Caracol Radio.

El experto en seguridad Carlos Campo explicó que “los controles de funcionamiento correcto de los ascensores en las edificaciones le corresponde, según la ley novena de seguridad en Colombia, a Bomberos, entidad que a su vez debe emitir informes a la Secretaría de Gobierno Distrital y al Ministerio del Trabajo para que se hagan las verificaciones y en los casos que se amerite también impongan sanciones, sin embargo, esto no se está haciendo en Santa Marta y cientos de estos ascensores funcionan irregularmente exponiendo a la ciudadanía a todo tipo de peligros”.

Así mismo indicó Carlos Campo que “la seguridad y uso de botones de emergencia en los ascensores no solo es para prevenir atrapamientos sino todo tipo de situaciones de peligro como robos, afectaciones en salud de una persona, incendios, evacuaciones, entre otros ejemplos que no son tenidos en cuenta en esta ciudad”.