Volvió el 'carrusel de la muerte' a causa de falta de autorizaciones para medicamentos en Cafesalud

Gloria Inés Henao lucha hace 22 años con su hijo que padece una parálisis infantil, y hoy además de una desnutrición crónica tiene una bronquitis severa, sin embargo en la EPS Cafesalud no le entregan las medicinas.

Según argumenta la mujer, por falta de convenio con Medifarma que es la entidad que venía entregándole medicamentos, hace ya varios meses se desestabilizó y está al borde de la muerte.

"Él está muy complicado y ahora lo pudo ver un médico particular porque me regalaron para llevarlo a consulta privada. Le encontraron una bronquitis crónica además de no tener controlada la enfermedad porque no tengo medicamentos porque la EPS no me autoriza. En la EPS no hay médico para este tipo de casos ni convenio para medicamentos, según me dijeron", denunció.

Gloria Inés le dijo a Caracol Radio que un médico de la misma EPS le confirmó que su hijo está en un grado muy alto de desnutrición por falta de suplementos alimenticios, pero nadie le responde por el caso para el que no cuenta con suficiente dinero.

Caracol Radio intentó contactar a la gerencia de Cafesalud en el Eje Cafetero pero no hubo respuesta, de hecho, ante este caso ni frente a otras denuncias de falta de atención de urgencias a los afiliados en varios hospitales, el cierre de servicios en diferentes IPS's y el incumplimiento de los pagos a los hospitales del Departamento.