La Comuna de Robledo en Medellín también será intervenida por la Alcaldía

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, despachará la próxima semana desde la comuna de Robledo, donde desarrollará consejos de seguridad constante, como medida para mejorar las condiciones de convivencia y tranquilidad seguridad en esta zona del noroccidente de la capital de Antioquia.

En diálogo con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el mandatario explicó que su despacho se propone llevar a la comuna siete las operaciones que hoy se efectúan en la comuna de Castilla, con el acompañamiento de la Policía, el Ejército, la Secretaría de movilidad y los despachos de las demás instituciones y dependencias de la alcaldía.

“Estamos liderando estos consejos de seguridad en la calle, estamos en Castilla y pendientes de toda la ciudad. Esta semana Castilla, la semana entrante nos concentraremos en Robledo y vuelvo y digo, sin estigmatizar estos barrios”, relató Gutiérrez Zuluaga.

Insistió que estos operativos tienen también soporte en las denuncias constantes de la comunidad y la necesidad de erradicar a los violentos de estos barrios de Medellín.

“Yo no me conformo con lo que hemos hecho… Lo que uno mira es que estamos haciendo un esfuerzo pero esto no es de un día para otro, pero la comunidad exige... Hemos dado golpes muy duro y los resultados se van viendo. Por ejemplo, en La Bayadera, solo con esa operación, hemos disminuido el hurto de motocicletas; lo mismo cuando hicimos la operación en los robos de celulares”, finalizó el mandatario local en diálogo con Caracol Radio.