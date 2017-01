A pesar de la polémica, asume el cuestionado curador urbano Carlos Alberto Ruiz

En un acto que ha sido calificado como ‘inaudito’ por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se posesionará este viernes como curador urbano el señor Carlos Alberto Ruiz Arango, cuestionado por aprobar las licencias del desaparecido edificio Space.

El profesional será reintegrado al cargo luego de ganar con un puntaje total de 771,50, superior a todos los participantes, el concurso para curadores efectuado por la Universidad Pontificia Bolivariana.

“Tengo semejante chicharrón. Él gana el concurso y resulta que ahora yo tengo que darle cumplimiento a ese concurso y me toca a posesionarlo porque si yo no lo posesiono me mandan a la cárcel y me dan varios años de inhabilidad (para ejercer cargos públicos)”, manifestó el mandatario local.

Aseguró que el profesional tiene unas garantías legales y le serán respetadas. Pero también le insiste al Curador que aplique las ‘garantías morales’ con las víctimas de Space y renuncie al concurso que lo reconoce como curador por los próximos cinco años.

“La verdad, y yo creo que es el sentimiento de todos, eso no tiene presentación, y yo creo que él debería reflexionar estas horas en el pedido que yo le he hecho, y es que renuncie a ese concurso, que renuncie a la posesión, porque él está en estos momentos dentro de un proceso judicial el cual debería terminar y ya después continuar sus labores profesionales”, consideró el Gutiérrez Zuluaga.

Para la Alcaldía de Medellín, la posesión de Carlos Alberto Ruiz es “una ofensa a las víctimas”, además de “una inestabilidad” en la curaduría que le sea designada.