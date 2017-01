Disminuye venta de bolívares en frontera

Los efectos de las situaciones sociales, políticas y económicas en Venezuela cada día se ven reflejadas en el comercio de divisas que ha ido cayendo en la zona de frontera entre los dos países.

Los representantes del sistema cambiario han advertido de la considerable disminución en la compra de la moneda venezolana, debido al temor generalizado por la desaparición del mercado de algunos billetes.

Margarita López una comerciante en el corregimiento de La Parada en el municipio de Villa del Rosario, le dijo a Caracol Radio que lo que ocurrió en fin de año con el billete de cien ha influido negativamente en la comercialización de divisas.

“ya la gente no está comprando ni cambiando, la gente que viene de allá no trae sino lo necesario, no hay actividad que les genere ingresos a ellos”.

Explico la señora que “nosotros también estamos preocupados porque este es nuestro sustento diario y esta situación no le da garantías a nadie, además el colombiano no está comprando para ir allá a Venezuela, no se consigue nada y por eso no van”.

En las casas de cambios y los llamados “maneros” se tiene una gran cantidad de billetes del vecino país que poca demanda está teniendo, solo los mismos venezolanos para no quedarse con pesos están comprando sus misma moneda.

Claudia Ortega otra de las cambistas informales afirmó que “frente a los hechos del presidente venezolano, uno no sabe con qué locura va a salir y después todos llevamos del bulto, mientras al gobierno colombiano le es indiferente la situación”.