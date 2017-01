Este martes arrancan las matrículas en colegios públicos de Cartagena

El alcalde Manolo Duque urgió a los padres de familia que aún no han matriculado a sus hijos en colegios distritales, para que lo hagan a partir de este martes 10 de enero, cuando se pone en marcha una nueva “matriculatón” para que ningún menor en edad escolar quede fuera del sistema.

El secretario de Educación Distrital, Germán Sierra Anaya, recordó que la educación es gratuita y que es la principal responsabilidad de la sociedad llevar a los menores al sistema educativo.

“Ya se han matriculado más de 90 mil estudiantes en la primera etapa, y esperamos que a partir del próximo martes lleguen por lo menos 30 mil estudiantes más”, indicó el funcionario.

Sierra Anaya dijo que “el martes 10 de enero reabrimos el proceso de matrícula y el lunes 16 iniciamos las clases en las 104 instituciones educativas del Distrito”.

El secretario de Educación resaltó que, a diferencia del año pasado, en esta oportunidad se planeó oportunamente el cubrimiento de las necesidades en materia de servicios públicos y vigilancia, por lo que no habrá ningún traumatismo en este aspecto.

“Hacemos una invitación a los padres para que la próxima semana se acerquen a las instituciones educativas con la documentación requerida. No se necesita nada más porque el proceso es gratuito. Ninguna institución oficial le puede cobrar un peso por cualquier trámite. Es decir, que no hay excusas para no llevar a sus hijos a la escuela”, afirmó Germán Sierra Anaya, secretario de educación del Distrito.

Por su parte, el director de Cobertura Educativa, Juan Carlos Urango, advirtió que “vamos a estar vigilantes para que los padres matriculen a sus hijos. Estaremos acompañados del Bienestar Familiar, la Policía de Infancia y Adolescencia y Familias en Acción, para que los padres cumplan el deber de matricularlos”.