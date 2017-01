Desde este jueves 5 de enero ya se puede pagar el Impuesto Predial

Desde este jueves 5 de enero estará habilitado el servicio para que los contribuyentes ingresen a la página web de la Alcaldía e impriman la factura del Impuesto Predial y lo paguen en cualquiera de los bancos habilitados para tal fin.

El anuncio lo hizo el secretario de Hacienda del Distrito, Napoleón De la Rosa, quien señaló que primero se hizo la modificación de las tarifas establecidas para todos los estratos buscando una progresividad en el pago, “es decir que el estrato uno pague menos que el dos y así sucesivamente”, expresó el funcionario.

Sostuvo que desde este jueves se habilitará la página de la Alcaldía www.cartagena.gov.co para que los usuarios ingresen e introduzcan la referencia catastral y así descargar la factura, imprimirla y pagarla para acogerse a los descuentos establecidos por el Distrito.

“El descuento más importante, que es del 20%, comienza esta semana termina el 16 de febrero. El segundo descuento, del 10%, va desde el 17 de febrero hasta el 16 marzo”, explicó De la Rosa.

Afirmó que el último plazo para el pago de este impuesto será el 31 de julio, no el 31 de diciembre, y se dará la posibilidad de que se pueda pagar en dos cuotas, una en el primer semestre donde paga la mitad, y el resto en la segunda y no se cobrará intereses. “Si la persona por algún motivo en agosto no pagó el impuesto, entonces se le cobrarán los intereses con una tasa de interés más cara”.

Metas

Napoleón De la Rosa destacó que para el recaudo del Impuesto Predial en 2017 se tiene una meta bastante retadora. “Esperamos recaudar en vigencia actual cerca de 180 mil millones de pesos, teniendo en cuenta que el año anterior (2016) se recaudaron 160 mil millones de pesos sin amnistía tributaria y sin descuento de intereses porque no se había aprobado la reforma tributaria nacional”, indicó el Secretario de Hacienda.

El funcionario sostuvo que de logarse esta meta fijada, el Distrito podrá tener más recursos para lograr una mayor inversión social.

Estatuto tributario

El Secretario de Hacienda destacó como positiva la aprobación del Estatuto Tributario del Distrito porque permite la progresividad de las tarifas del lmpuesto Predial de los estratos. “Anteriormente las tarifas de los estratos uno y dos eran iguales, así como las de cuatro, cinco y seis. Hoy en día las tarifas no son iguales entre los estratos. Además, no se ha cambiado el avalúo catastral de la ciudad”, indicó De la Rosa.

Dijo que la ofensiva del Distrito va dirigida a los evasores del pago del Impuesto Predial.