Ex jefe jurídica de Metrocali involucrada en contrataciones cuestionadas, por 30.000 millones

Serias denuncias presentó el concejal Roberto Rodríguez, a través de Caracol Radio, con relación a lo que ha pasado en Metrocali durante los últimos meses, especialmente con la compra de predios para hacer obras y que forman parte de la cadena de situaciones que llevaron a la salida del director anterior.

“Esto inicia desde el mes de marzo en el que se contrata a la asesora jurídica Patricia Acero, a quien en menos de 15 días le dan dos contratos de prestación de servicios por 100 millones. A pocas semanas, se le dan dos contratos más a empresa donde ella tiene más del 90% de propiedad, contratos por 650 millones más”, denunció el concejal.

A lo anterior, el funcionario agregó que “pasados otros dos meses, se le dan dos contratos a otra empresa brasilera en la que ella es la representante legal para Colombia; esto al final suma como 1.600 millones que van a tener como fin en sus actividades el acompañamiento jurídico y de estructuración financiera”.

Luego se firmó un convenio de cooperación con la Universidad Tecnológica de Cataluña, para el acompañamiento en el diseño y ejecución de la contratación que va a realizar Metrocali. En ese convenio la universidad aspira a recaudar 12.000 millones sin contar con la autorización de la junta directiva.

“Lo ha dicho el Ministerio y el Gobierno Nacional, que ellos no comparten la suscripción de ese convenio y que por eso no autorizan el pago de dichos recursos. Eso es grave.”, expresó Roberto Rodríguez.

Pero las denuncias no terminan allí. Al terminar el año, se entregó un pago del lote del sur, que ya ha estado involucrado en varios escándalos desde hace varios años por haber pasado por un ordenamiento judicial.

“A ese lote no debería cancelarse la plusvalía porque tuvo una ganancia que no le correspondió al propietario. Por encima de todo lo que Metrocali argumentó, se pagó el lote completo. Estoy preparándome para hacer las denuncias correspondientes ante los organismo de control porque esto no puede seguir pasando en la ciudad”, subrayó el concejal.

El lote se pagó anticipado al 20 de diciembre de 2016 por cerca de 15.600 millones que completan una cadena de casi 30.000 millones.

“En nuestro afán de salvar el Sistema de Transporte Masivo, MIO, no miramos la minucia de la administración de Metrocali, ya hoy sí tocará porque es un dinero que se requiere para que el sistema funcione y no puede tener otros destinos”, dijo Rodríguez.

Como “una orquesta para llevar a cabo estos convenios, contrataciones y pagos por personas que hoy en día están en Metrocali”, calificó Rodríguez las situaciones y agregó: “Le he pedido al presidente encargado que limpie eso, para organizar la casa debe sacar a todas esas personas”.

Por su parte, el nuevo presidente de Metrocali, Gustavo Jaramillo, ante el llamado del concejal dijo que "esa es una de las tareas que está desempeñando en su llegada a Metrocali. Le he pedido a las áreas correspondientes un informe de gestión por el cierre del año pasado, para conocer todo sobre los contratos que se suscribieron y los que están vigentes; así tomar medidas".

Aunque Patricia Acero ya no se encuentra en su cargo, aún quedan sus subalternos, según el concejal. Sería una cadena de funcionarios en la que, por nombrar un caso, está una contratista que tiene a cargo el seguimiento a la labor de Unimetro, que se gana $10.600.000 mensuales, por laborar de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Las denuncias dejan ver que los problemas de Metrocali no sólo están en las calles sino al interior de la administración que ha sido mal ejecutada.