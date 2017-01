Once mil vehículos se moverían por Barranquilla durante puente de Reyes

Para el primer puente festivo del año, la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría de Movilidad, tiene listo un plan para asegurarse de que los once mil vehículos que, según los cálculos, se moverían por las calles de la ciudad no sufran mayores inconvenientes en sus recorridos.

Según Fernando Isaza, secretario de Movilidad de Barranquilla, agentes de la Policía de Tránsito y guías viales estarán apostados en las zonas en las que se generan mayor congestión vehicular, haciendo especial énfasis en las entradas hacia Barranquilla.

El funcionario insistió en que los agentes estarán muy pendientes de aquellos conductores que sean sorprendidos en estado de embriaguez.

Isaza también anunció que la intención del Distrito es implementar el taxímetro en este año. Solo se está a la espera –dijo- de unas autorizaciones que debe entregar la Superintendencia de Transportes. Surtido ese trámite, esta iniciativa tendría vía libre.

Jorge Guerrero Zuleta, presidente de Sinchotaxis, dijo que el gremio de los taxistas celebra el anuncio de la Alcaldía, pues se trata de una batalla que ellos vienen dando hace tiempo.

No obstante, se muestran contrarios a que el Distrito no elija el taxímetro convencional, sino uno que se alimenta a través de un software que calcula la distancias para establecer el valor de la carrera. Para Guerrero, este aparato no es confiable y, agregó, se trata de una opción que la Alcaldía ha defendido en solitario, al parecer sin consultarlo con los gremios.