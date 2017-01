Por aumento del IVA subiría el pan en Tunja: panaderos

A cuatro días de haber comenzado el año 2017, el gremio de los panaderos en Tunja manifestó estar preocupado porque los insumos para todos los productos de panadería, ya empezaron a tener un alza que los obligará a subirle entre 50 y 100 pesos al pan. Pero además, indican que cabe el riesgo de que los ingresos al contrario de aumentar, disminuyan, y tengan que despedir empleados.

John Freddy Torres, propietario de panaderías en Tunja, dijo en Caracol Radio que “no se puede fabricar pan para vender pan. Si hoy en día se dan 5 panes por 1.000 pesos, con el incremento del IVA se van a vender 4 panes por 1.000 pesos. Somos un gremio pequeño de panaderos en Tunja, pero sabemos que a mitad de este mes de enero tenemos que empezar a establecer el alza en el pan, y otros productos de panadería, para que en febrero ya estén las nuevas tarifas de esos alimentos”.

Agregó que “si esto sigue así, toca sacar gente a volar de acá, el sólo hecho que ya no se pueda comprar 2.000 mil pesos de pan sino sólo 1.000 pesos, por cada cliente, a mí se me va abajar la venta, y se me va a empezar a quedar el producto, entonces me toca obligatoriamente sacar a alguno de mis empleados, por lo menos estaría obligado a dejar sin empleo a dos personas”.

Para el gremio de los panaderos en la ciudad, la Reforma Tributaria Estructural y el aumento del IVA en un 19% para este 2017, “están apoyando a los grandes empresarios e industriales, los favorece es a ellos, más no a nosotros, los microempresarios, y eso afecta el empleo, el crecimiento de la gente en el país”.

Los panaderos aseguran que desde el 15 de enero van a empezar a subirle paulatinamente a los productos de panadería, y que iniciando febrero, se hará el incremento contundente al pan, para ir acorde con el precio de los insumos: por ejemplo, “la mantequilla que estaba a 62 mil pesos, se está cotizando alrededor de 68 mil. La harina que cuesta entre 60 y 70 mil pesos, se cotiza ahora entre 70 y 80 mil pesos”, señaló el propietario de varias panaderías en la ciudad.

Los panaderos aseguran que esperan el golpe del aumento en el azúcar en este mes de enero.

A lo anterior se suma el hecho de que muchos de los insumos también tengan que importarse, “la harina, muchas veces, tiene que comprarse importada de Canadá o de Estados Unidos, en la mayoría de los establecimientos”, mencionó Jhon Freddy Torres.