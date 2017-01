En Antioquia, precios de alimentos suben por baja producción en zonas de cosecha

En Antioquia los comensales ya comenzaron a hacer cuentas, tirar calculadora y a maniobrar con el dinero por la subienda en los precios de algunos alimentos como la cebolla, la papa, el frijol y hasta la alverja.

"Vengo aquí a comprar frutas…carísimas. Lo que costaba 2.500 ahora está a 4.000 pesos", indicaron algunas señoras en Medellín.

Pero la constante de clientes en las tiendas y mini mercados es que se mantiene la cosecha de los precios estables.

"He comprado frutas, eso no tiene IVA entonces están como a lo mismo", señaló un jubilado.

"Lo que he preguntado está como al mismo precio del 30. Ojalá porque eso no tiene por qué subir, eso no tiene IVA, ni la carne, ni el pollo ni el pescado", expresó una ama de casa.

Parte de la estabilidad obedeció al abono de los comerciantes que por la sobreoferta mantuvieron los valores, según Julio Piedrahita Ricaute gerente de la Plaza Minorista de Medellín.

"Tenemos un comportamiento por ahora estable. Qué significa eso, arrancamos por ahora con los precios de diciembre de 2016", aclaró el gerente.

No obstante, otros comestibles lo llevarán a desgranar el sueldo porque por la baja producción, elevó hasta el 50% los precios, según tenderos como Jhon Jairo Álvarez.

"La alverja pasó de un precio de 4.500 a un precio de 6.500; el fríjol si ha estado como estable. La papa estaba en 1.300 quedó en 1.500 hoy. No se sabe, para que todo parece ir subiendo", detalló.

En medio de la incertidumbre, el comercio antioqueño asegura que los precios de 2016 se mantendrán en la mayoría de alimentos hasta la primera quincena de enero. Luego, se aplicará el IVA del 19%.