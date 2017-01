Más de 48 horas completa la búsqueda de un hombre ahogado en el río Catatumbo

El hombre identificado como Venancio Jáuregui, cayo de una canoa cuando en compañía de un grupo de amigos adelantan labores de pesca en el río Catatumbo cerca de la frontera con Venezuela.

Ese fue el último momento que sus compañeros lo vieron cuando al parecer, fue arrasado por una corriente, desde entonces en la zona conocida como el club de Leone a escasos metros del corregimiento Tres Bocas se adelanta una intensa búsqueda “estamos desesperados, no sabemos qué hacer, nos dicen que el agua pudo arrasarlo ya hasta aguas venezolanas” manifestó una de las familiares del hombre.

Las autoridades en Tibú, no descartan solicitar apoyo de sus homólogos en Venezuela para acelerar el proceso de ubicación del cuerpo “llevamos más de día y medio en esta situación y es desesperante, pasan las horas y nada, no nos moveremos de aquí hasta no encontrarlo” manifestó, otro de los seres queridos.

Según narran las personas que se encontraban con Venancio Jáuregui, una corriente volcó la chalupa donde se encontraban provocando la emergencia que hoy a un no termina para una familia campesina. Ante el desespero, los seres queridos optaron por llevar una adivina de la zona para lograr la ubicación de su familiar.