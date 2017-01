En las sillas del aeropuerto El Dorado vive hace dos meses una turista estadounidense

Con una maleta, una cobija y un cuaderno que utiliza como diario, vive en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, Tanya Lewys, una ciudadana estadunidenses que llegó a Colombia como turista.

"Duermo en estas sillas, lo cual es realmente incómodo. Como lo que las personas que trabajan acá en el aeropuerto y me ven todos los días me regalan. Algunos viajeros que conocen mi historia me regalan dinero y así sobrevivo. Algunos días como, otros no", contó.

Tanya cuenta que salió de Estados Unidos porque vivió una mala experiencia y su objetivo inicial era viajar a Jordania, pero no tiene recursos para continuar el viaje.

"Estoy en Colombia pero mi intención es llegar a Jordania. Entiendo que puedo ser deportada por migración pero quiero ir a Jordania", agregó.

Quienes trabajan en el aeropuerto dicen que se ha vuelto "parte de la familia" y tratan de ayudarla con comida mientras se soluciona su situación.

"Ya estamos acostumbrados y todos los días pasamos y la saludamos. A veces le traemos una tortica o un yogurt. Este es un aeropuerto que no tiene duchas ni condiciones para estar tanto tiempo y nunca habíamos visto algo así", dijo Yisela Diaz, supervisora de una aerolínea.

Frente a la situación de Tanya Lewis, Migración Colombia señaló que esta mujer excedió el límite de tiempo para permanecer en el país como turista y que ya se contactó a la embajada de Estados Unidos para deportarla.