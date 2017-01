Pacientes con diabetes en Armenia no reciben medicamentos para su tratamiento por parte de Asmet Salud

Se trata de Carlos Forero Castro quien es afiliado por subsidio en Asmet Salud y pide que le hagan entrega del medicamento que controla su diabetes (Trayenta), la EPS dice que la droga no se puede entregar porque esta fuera del POS y le compete es a la secretaría de salud departamental sin embargo allí tampoco ha obtenido una positiva respuesta. Además interpuso una tutela que posteriormente ganó para que le hicieran la respectiva entrega ya que desde hace dos meses no la toma y comprarlo es costoso pues vale cerca de 130 mil pesos la caja por 30 pastas.

El usuario afectado manifestó a Caracol Radio: “Esa droga me la mando un internista del hospital de zona es para el azúcar, la EPS me la niega porque no le toca a ellos me dice que debo ir a la secretaria de salud departamental y allá me dicen que es con la EPS me tienen para arriba y para bajo, me parece insólito que no acaten una tutela y me entreguen el medicamento porque no tengo para comprarlo”

Sobre este caso Caracol Radio consultó al secretario de salud del Quindío César Augusto Rincón quien manifiesta que el usuario no ha radicado ninguna solicitud ante la secretaría por lo que le solicitaron que entregara los soportes para así hacerle la entrega del medicamento ya sea a través de la EPS o de la secretaría de salud departamental.

“Ese es un caso que revisamos en las estadísticas de la secretaria y el usuario no ha radicado ninguna solicitud por eso le pedimos a través del contacto que hicimos con él que nos presentara los documentos para apoyar la entrega del medicamento a través de Asmet salud o sino a través de la secretaría de salud”, afirmó el funcionario.

El usuario espera que pronto se solucione el inconveniente y respondan a la tutela que exige la pronta entrega del medicamento.