En ‘jaque’ el alcalde de Medellín para posesionar al cuestionado curador del caso Space

Molestia e indignación le causó al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, una carta que le envió el recién nombrado curador urbano Carlos Alberto Ruiz, quien aprobó las licencias del desaparecido edificio Space, y hace poco ganó el concurso de méritos académicos desarrollado por la Universidad Pontificia Bolivariana para retornar a ese cargo.

En la misiva de cuatro páginas, el señor Ruiz rechazó las declaraciones emitidas por la Alcaldía Municipal en torno a los resultados del concurso y expresó: “Considero desafortunadas sus declaraciones (…) Muestran una posición personal y parcializada que se sustenta en juicios de valor y elementos subjetivos que responden a posiciones netamente mediáticas”.

El mandatario local señaló: “Me manda una carta donde dice que son muy desafortunadas las declaraciones que yo he dado y que son personales y parcializadas. No, yo le estoy hablando en nombre de la ciudad y yo lo que le estoy pidiendo es que reconsidere esa decisión de participar ahí y que todavía tenemos dos días para que él reflexione y abandone el proceso. Lo mejor que él puede hacer es decir que no aplica más y que él mismo renuncia”.

El señor Gutiérrez Zuluaga considera ‘absurdo’ que el próximo viernes tenga que dar posesión al cuestionado profesional porque de lo contrario tendría que enfrentar una demanda que hasta lo podría retirar de su cargo de alcalde, mandarlo a la cárcel e inhabilitarlo para ejercer cargos públicos o políticos.

“Sí yo no lo posesiono, y mire cómo es de complejo este tema jurídico, me podrían meter a la cárcel, me podrían dar hasta ocho años de inhabilidad. ¡No hay derecho! Entonces, ¿dónde están las herramientas legales para nosotros actuar?”, cuestionó el señor Gutiérrez Zuluaga.

Agregó: “O sea, la ley hoy lo protege a él y casi que nos obliga a nosotros a garantizarle derechos a él, y la pregunta es ¿dónde están los derechos de las víctimas, de la ciudadanía y dónde están los derechos míos? (…) O sea, más fácil dejo yo de ser alcalde que él curador ¡No hay derecho!”.

A la administración municipal le preocupan los trabajos que se vienen para el curador urbano Carlos Alberto Ruiz, entre otros, la aprobación de licencias para la reforzar algunos edificios, hoy evacuados por riesgo en la estructura.