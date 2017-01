Denuncian que gobernador Luis Pérez hace política con el proceso de paz

El iniciarse las visitas del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, a las zonas de preagrupamiento de las Farc, organizaciones sociales a favor de la paz, denunciaron que esa iniciativa del mandatario seccional tiene una connotación política.

Advierten que desde el inicio del proceso de paz el gobernador Pérez Gutiérrez ha sido crítico y no propositivo, en un diálogo que permita terminar con una guerra de más de 50 años con las Farc.

“El doctor Luis Pérez debe sincerarse y decir cuál es la paz que quiere y cuál es su proyecto político, porque está usando este proceso para hacer política. Es desafortunado que su movimiento que en todas las redes se llama Luisperista, vamos a Casa de Nariño, esté promoviendo actos bajo la bandera de la paz, pero no concertada, no diálogo, no con reconciliación… El gobernador debe revisar su política y ser transparente con el pueblo de Antioquia”, denunció en Caracol Radio, Olmedo López Martínez, vocero de la Alianza antioqueña por la paz.

El líder político y social le solicitó al mandatario seccional, Luis Pérez, que actúe con sensatez.

“Ante todo debe existir un respeto por el proceso. El señor gobernador desde sus inicios ha atacado el proceso, esa es la realidad lo que tenemos hoy en el departamento de Antioquia. Es un llamado al gobernador Luis Pérez para que actué con sensatez, actúe con la lógica Antioquia ha servido experimento, sirvió de experimento para la guerra, entonces que este sea el momento para que Antioquia sirva de experimento de un proceso de reconciliación y un proceso nuevo para el país”, aseveró el señor López Martínez.

Por último, instó al mandatario seccional a hacer presencia en esas zonas del departamento, pero con recursos y no simplemente mediante la crítica y el show nacional.