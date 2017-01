Madre de dos niños muere ahogada en un río en Argelia, Antioquia

Unas 80 personas continúan con la búsqueda de Norelia Álvarez Benavidez, de 27 años de edad, que el pasado 1 de enero, fue arrastrada por el río La Paloma en el municipio de Argelia, oriente de Antioquia.

Hasta el momento la búsqueda ha sido infructuosa, según reportó a Caracol Radio el alcalde de esta población, Bairo Martínez Morales.

“Más de 80 personas la hemos buscado y no hemos podido encontrarla. Estamos pidiendo ayuda a bomberos de otros municipios porque no tenemos equipos para la búsqueda. Esperamos colaboración para que esta niña no se nos quede perdida”, clamó el gobernante de Argelia.

El señor Martínez Morales reconoció que el cuerpo de bomberos de Argelia no tiene equipos adecuados como salvavidas y caretas para ingresar al río, y por ello esperan ayuda de poblaciones vecinas del oriente y el sur de Antioquia.

“Tenemos un indicio de donde puede estar ella, pero no tenemos equipos suficientes para entrar al riachuelo. Ella quedó en esa parte donde fue arrastrada, pero es difícil entrar porque no tenemos con qué. Por eso pedimos que nos colaboren de poblaciones como Sonsón, La Unión, El Carmen de Viboral”, afirmó el alcalde Martínez Morales.

La mujer fallecida, de 27 años, era madre de dos niños de nueve y seis años de edad.