Voceros de paz en Antioquia critican a delegados de la ONU en una fiesta

El Colectivo antioqueño Voceros de paz admitió como incorrectas las acciones de los delegados de la ONU, grabados mientras bailaban en una fiesta en zona de concentración de las Farc, pero advirtió que el país mejor debería debatir sobre los avances en la desmovilización de los guerrilleros y la implementación de los acuerdos de paz.

El desmovilizado del M19 Augusto Osorno Gil reconoció que esos comportamientos de los comisionados internacionales no son los esperados por la opinión pública pero insistió en que debe reorientarse la discusión de la comunidad en torno a la pronta reintegración de los guerrilleros a la vida civil.

“Está bien que no es correcto que se dé está situación, pero no podemos armar una tormenta en un vaso de agua por una situación como esta. Tenemos que desviar la atención, hay que ver todos los problemas logísticos que han ocurrido para que las frac no hayan llegado a las zonas verdales”, analizó el vocero de paz, a través de Caracol Radio.

También recomendó una mayor atención a los hechos que ocurren en los sitios a donde van llegando los guerrilleros de las Farc para concentrarse de manera que el control de las autoridades y la comisión tripartita permitan evitar estos hechos.

“Se debe resolver esto para que esta situación no se vuelvan a presentar. Es claro que los problemas que se están presentando se debe necesariamente a los problemas de la logística para la llegada de los guerrilleros de las Farc”, precisó el hoy empresario Osorno Gil, al advertir que si la vereda hubiese estado lista el 30 de diciembre no habría ocurrido este hecho.

Insistió en que la participación de los delegados de la ONU en una fiesta de las Farc es lamentable, y reclamó más seriedad a quienes desarrollarán esta importante actividad de verificación del proceso de paz.