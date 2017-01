Cucuteños desesperados por aumento en algunos productos de la canasta básica

En un verdadero dolor de cabeza se ha convertido hacer comprar por estos días, la especulación en los precios ha empezado a poner en aprietos a las amas de casa.

Las Cucuteñas aseguran que mientras algunos supermercados mantendrán este mes el IVA del 16℅ otras empiezan a hacer ajustes, afectando su bolsillo.

"Estamos preocupados porque para los que ganamos un salario mínimo no nos va a alcanzar, ha dónde vamos a llegar nosotros...mire este mercado que acabo de hacer y en mi casa vivimos cinco personas, no me va a alcanzar para comer una semana".

"Los productos de aseo están por las nubes, el gobierno nos afectó principalmente a las mujeres con el IVA para las toallas higiénicas y otros artículos". señala una Cucuteña en medio de sus compras.

Los compradores le piden a las autoridades controlar la venta de productos de la canasta básica familiar.