En la U. San Buenaventura Cali crean bioinsecticida para controlar la hormiga arriera

El investigador Raúl Cuervo, de la Universidad San Buenaventura de Cali, junto a un grupo de investigadores, diseñó un producto para el control de plagas de hormiga arriera, basado en dos tipos de hongos que favorecen el proceso de eliminación de estos insectos: Trichoderma lignorum y Metarhizium anisopliae.

El proyecto de escalamiento busca comprobar su efectividad en 17 regiones de Colombia de diferentes pisos térmicos para evidenciar que el bioinsecticida funcione en varios climas.

Algunas de las ventajas de utilizar esta alternativa es que no es tóxico y no quema los suelos, como sí lo hacen productos químicos que se venden en las tiendas de insumo agropecuario y que los campesinos usan desconociendo sus consecuencias, ya que estos químicos no permiten que se vuelva a cultivar semilla en el mismo terreno y si son tocados por algún ser humano puede causar esterilidad.

El producto ha mejorado su capacidad de matar la hormiga con un 95% de efectividad y desde el Centro de Innovación Reddi esperan comercializar el producto, para posiblemente licenciarlo, puesto que varias empresas están interesadas en adquirirla.

En Colombia y en el Valle del Cauca la hormiga arriera está afectando áreas de diversas en cultivos como frutales, hortalizas, gramíneas, yuca, café y plátano, además de plantas ornamentales y áreas verdes urbanas, ocasionando inestabilidad del terreno que a veces afecta las estructuras de viviendas, escuelas y carreteras.

Debido al mal uso y al desconocimiento sobre esta problemática se ha aumentado la plaga de hormiga arriera, por lo que se proponen este tipo de iniciativas en favor del medio ambiente.