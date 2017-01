Conductores opinan sobre nuevo horario de pico y placa

Ante el nuevo horario del pico y placa en Cali, de 6:00 a.m. a 9:00 a.m., que comenzará a aplicarse desde el 16 de enero, las opiniones de los ciudadanos están divididas.

Para Llanson Guañarita, vicepresidente de la Asociación de Transporte Escolar de Cali, la medida va a beneficiar a los transportadores e impactará positivamente al sur de la ciudad, particularmente.

"Yo sé que va a afectar a muchas personas de vehículos particulares y se incrementará el trabajo nuestro en los colegios, pero nos indigna, como transportadores, que Tránsito cobre dos millones y medio, para quienes no quieran cumplir con el pico y placa"

Mientras que muchos integrantes de gremios de taxistas y transportadores están de acuerdo, algunos conductores de carros particulares creen que se verán afectados y que no se solucionará el problema de movilidad durante esas horas.

Al señor Freddy Romero, conductor particular, le parece “que la madrugada es tenaz y no solo eso, sino que no se alcanza a llegar al trabajo porque tocaría irse en buses y los horarios de estos no son puntuales, le toca a uno esperar a que pasen y estos no lo hacen a la hora que es”.

Para Alfonso Mosquera, “esto es una medida arbitraria porque no la consultan con las personas”.

Sin embargo, conductores como William Bolaños consideran que “toda medida que se tome frente al tema de movilidad será ineficaz. Hacen falta intervenciones estructurales, mejorar la amplitud de vías importantes, para descongestionar el tráfico porque hay muchas motos y carros nuevos. No necesitamos más ‘paños de agua tibia’ de horarios”.

Preocupa también entre los caleños los horarios escolares, particularmente los de horas de la mañana, pues aunque se han adelantado estrategias entre el Tránsito y los colegios, para mejorar la movilidad, estas no han sido eficientes.

A la espera del 16 de enero están los conductores y la Administración Municipal, para empezar a evaluar el impacto de la medida que mantiene el horario de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.