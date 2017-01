Inicia audiencia de medida de aseguramiento a los hermanos Uribe Noguera

En la sala 408 del bloque C en el Complejo Judicial de Paloquemao, la fiscal Maria Lorenza del Castillo pide al juez 68 de garantías que Francisco y Catalina Uribe Noguera sean cobijados con una medida de aseguramiento, expertos en materia penal explicaron que la medida deberá ser meramente restrictiva debido a que el delito por el que se les señala solo tiene una pena de 16 meses, es decir menos de cuatro años.

Entre las medidas, según el Código de procedimiento penal, están ciertas cauciones como no beber alcohol, no acercarse a la víctima, no salir del país, cumplir con los requerimientos, citaciones de la justicia, incluso vigilancia electrónica.

Los hermanos Uribe Noguera son señalados por el delito de favorecimiento por el crimen de la pequeña Yuliana Samboní.