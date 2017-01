Denuncian cobro no autorizado de peaje para ingresar al parque de los nevados en Salento Quindío

Denuncian nuevamente cobro de peajes para ingresar al parque nacional natural de los nevados por el municipio de Salento

Varios turistas y ambientalistas lamentaron que nuevamente se esté presentando esta práctica que afecta el turismo de la región y solicitaron intervención de las autoridades.

Néstor Ocampo de la fundación ambientalista Cosmos le dijo a Caracol Radio “aunque sabemos que la falta de control y autoridad en el turismo es total, lo dueños de algunos predios no pueden efectuar este tipo de cobros para ingresar a lugares que toda la vida se ha permitido gratis, y la molestia no solo es para los turistas que muchos pagan si no para quienes habitamos aquí que sabemos que eso nunca se ha cobrado”

El alcalde de Salento Juan Miguel Galvis a través de un comunicado de prensa fue claro en afirmar que su administración no ha entregado ninguna autorización para cobros de peajes en su municipio para ingresar a las zonas como el valle de cocora y el parque de los nevados.

Comunicado de prensa Alcaldía de Salento.