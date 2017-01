En Medellín ya se aplica el IVA del 19% en productos de aseo y belleza

Comenzó el año y de inmediato empezaron a observarse incrementos en los precios productos básicos de la canasta familiar. En Medellín, por ejemplo, los artículos de aseo personal y de hogar, como también los productos de belleza ya tienen incorporado el IVA del 19 por ciento consignado en la Reforma Tributaria aprobada por el Congreso en 2016.

Algunos administradores de estas empresas comerciales explicaron a Caracol Radio que ese aumento corresponde a un 3 por ciento más de lo que se cotizaban en el mercado el año pasado.

“Productos de aseo personal, de cuidado y belleza, ya toca facturarlos con el IVA del 19 por ciento porque es algo legal y debe ser así, pero el precio neto de los productos no ha incrementado”, comentó Rubiela Gómez, administradora del Palacio de Belleza, en el centro de Medellín.

Otros productos como calzado, ropa, lencería y artículos para el hogar aún se venden con el IVA del 16 por ciento, mientras se definen los incrementos.

Alexander Echavarría, administrador de Almacenes Yogo Sport, manifestó: “Los precios están normales con la base del año pasado y con el IVA del 16 por ciento, en nuestros almacenes no se ha aplicado el IVA del 19 por ciento, estamos a la expectativa porque todo se incrementa”.

A su turno, Iván Darío García Hincapié, administrador de Bienvenidos Bebés señaló: “Todavía no he empezado a aplicar el IVA del 19 por ciento porque me dicen que es en febrero, otros me dicen que es a partir de este mes. Entonces, estoy esperando, a ver qué hacemos; estaré hablando con el contador a ver que me clarifica y determinar cuando empezamos con esto”.

La mayoría de comerciantes están a la expectativa de incremento en los precios netos de los productos, los cuales se definen de acuerdo al fabricante y los costos de la materia prima, aseguran que una vez definidas las alzas se aplicará desde febrero los incrementos sumados al IVA del 19 por ciento.