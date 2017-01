De a 15 obreros se trabaja para adecuar las cinco zonas de concentración en Antioquia

Con escuadrillas de 15 obreros, el gobierno nacional acelera los trabajos de infraestructura en las cinco veredas de transición a la vida civil en Antioquia, donde unos mil quinientos guerrilleros deberán llegar antes del 10 de enero.

Luis Madrigal, habitante de la vereda La Plancha y concejal del municipio de Anorí, en el nordeste de Antioquia, explicó a Caracol Radio que los trabajos se intensifican, pero apenas se están aplanado los terrenos y faltan las carpas para los guerrilleros.

“Solamente materiales y están adecuando el terreno, de resto no hay nada. Allá están trabajando, el ingeniero me dijo que están trabajando y tienen los materiales. No hay carpas, no se han instalado, eso se demora el ingeniero me dijo que se demora unos quince días”, señaló el concejal Madrigal.

Según confirmó la gobernación de Antioquia la vereda más avanzada es Vidrí, en el corregimiento de Vegáez de Vigía del Fuerte. En esta localidad del Urabá solo falta ubicar las carpas. En Dabeiba se está ultimando la infraestructura de los acueductos y faltan las carpas.

Las zonas más atrasadas son Carrizal y Santa Lucía, en las localidades de Remedios e Ituango. En el primer campamento hay dificultades por el estado de la vía, que ha tenido bloqueos en los últimos meses.