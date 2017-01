Tierralta, Córdoba, tiene al mejor jugador de futbolista de América

En medio de un problema familiar, debido a la enfermedad de su suegro el futbolista cordobés Miguel Ángel Borja, recibió la noticia de que fue elegido como el mejor futbolista de América. Él pensaba que la noticia la iban a dar a conocer durante el día y por eso se levantó esta mañana solo hasta que comenzó a recibir múltiples llamadas de amigos y medios comunicación.

Borja estaba en una parcela que tiene cerca de Tierralta, desde allá salió muy temprano a Montería a visitar a su suegro y allí una vez llegó atendió a los medios y en pocos segundo la cuadrada estaba llena de hinchas que le pedían autógrafos y le toman fotos.

En sus declaraciones no podían faltar sus agradecimientos primero a Dios. “Le doy gracias a Dios quien es el que permite todas estas cosas, las cuales yo no merezco, también quiero agradecer a la hinchada de Atlético Nacional por el apoyo y energía positiva que me mandan, sin duda esa energía también hacen que las cosas me salgan bien”, dijo Borja.

Miguel Ángel Borja fue elegido como el mejor futbolista del año en América por periodistas deportivos del continente encuestados por el diario El País de Uruguay. Con 85 votos, Borja obtuvo el reconocimiento como "Rey de América".

El jugador nacido en Tierralta, Córdoba también felicitó a su técnico en Atlético Nacional, Reinando Rueda, quien fue elegido como mejor entrenador de América, por el mismo diario. “Las cosas buena le pasaban a los disciplinados, a los entregados a los que son buenas personas y el profe Rueda en todo eso, quiero felicitarlo, porque él se lo merece”, señaló Miguel Borja.

Este joven de Tierralta, es el tercer colombiano en la historia que logra ganar este premio, por detrás de Carlos Valderrama, quien lo ganó dos veces (1987 y 1993) y Teófilo Gutiérrez, quien lo obtuvo en la edición de 2014.

“Contento también por este premio para Colombia, pero en especial por mi pueblo, porque ha sufrido mucho y esta alegría es para ellos y para los niños para los cuales pido más apoyo por parte del Gobierno”, dijo el jugador de Nacional.

Borja, de 23 años, se convirtió en el máximo goleador en toda la historia de los torneos cortos defendiendo la camiseta de Cortuluá. Ese registro (de 19 goles en seis meses) le permitió pasar el 1 de julio de 2016 a Atlético Nacional, equipo con el que se destacó en las copas internacionales ya que anotó cinco goles en la Libertadores, de la que el conjunto paisa fue campeón, y otros seis tantos en la Sudamericana, donde su equipo fue subcampeón.