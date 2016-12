Un ciclista muerto deja accidente de tránsito en las vías del Quindío

En el kilómetro 7 en la vía Club Campestre hacia el corregimiento El Caimo al sur del Quindío se presentó el accidente de tránsito que comprometió a un afiliado a la empresa Bolivariano de placas SXH-746 numero interno 11107 que chocó contra una bicicleta de semicarreras de color rojo conducida por el señor José Horacio Ortega de 72 años de edad, el cual fallece en el lugar de los hechos

El comandante encargado de la policía de tránsito y transporte del Quindío, Sub Teniente Fabián Pavón le dijo a Caracol Radio “desafortunadamente se nos presentó este accidente de tránsito al sur del departamento del Quindío, las primera hipótesis apunta a que al parecer el bus no está atento de los usuarios de las vías y el ciclista no transita por el extremo derecho de la carretera”

Por esta razón las autoridades reiteraron el llamado a los conductores de todo tipo de vehículos para que durante este fin y comienzo de año se maneje con precaución y prudencia para evitar estos accidentes.