Carlos Alberto Ruiz, involucrado en licencias del Space, ganó concurso para curador de Medellín

Aunque el propio Superintendente de Notariado, Jorge Enrique Vélez, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le habían solicitado que declinara su aspiración, hoy se conoció que Carlos Alberto Ruíz, involucrado en las licencias del desaparecido edificio Space, ganó el concurso para ser nuevamente curador urbano en la capital antioqueña.

Con un puntaje de 784 puntos, obtuvo la calificación suficiente para retornar a su puesto en el que permanecerá los próximos cinco años.

Al conocer este resultad, desde el Concejo de Medellín y las víctimas del Grupo CDO, constructor que recibió licencias para el edificio Space y otras edificaciones con fallas estructurales como Asensi y Continental Towers, calificaron el proceso como vergonzoso.

“La verdad, es una vergüenza, va en contra de la ética y todos los que estamos reclamando que (el señor Ruiz) no se debió haber presentado. Así haya un fallo de primera instancia que dice que no era responsable, sí tiene una responsabilidad compartida, y por ética no debió presentarse (al concurso)”, consideró Andrea Henao, residente del edificio Asensi, cuya familia es víctimas del Grupo CDO.

En diálogo con Caracol Radio, la señora Henao enfatizó que criticó esos concursos de méritos porque en su criterio los ganan personas que han sido cuestionadas por tener edificios que han colapsado.

“Es vergonzoso cómo se defiende y dice que es un tema mediático, y no de ética… Él dice que si el resultado era a favor o en contra iban a hablar y a hacer comentarios contra él. Para nosotros es una falta de respeto a las víctimas, y además deja mucho que desear. En manos de quién estamos? Porque quien obtuvo la mejor puntuación tiene un edificio que se le cayó y varias víctimas en la calle y entonces que podemos esperar del resto”, concluyó.

El concejal liberal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos también criticó ese resultado del concurso y le solicitó al señor Ruiz que no asuma ese cargo.

“Inaudito e inexplicable q quien autorizó como curador diseños de SPACE y otros 10 proyectos de CDO regrese nueva/ a CURADURIA 1ra @AlcaldiadeMed”, escribió el concejal Guerra Hoyos en su cuenta oficial de twitter.

