Gran afluencia en el aeropuerto Camilo Daza durante festividades

Un gran número de pasajeros llegaron desde tempranas horas de este viernes 30 de Diciembre para lograr abordar los primeros vuelos, que les permitan estar durante este fin de año con sus familiares y amigos.

"Acabo de llegar de Medellín me dirijo para Venezuela, a pasar unos días con mi familia allá, tengo la oportunidad y no lo voy a desaprovechar para comprar algunos artículos que pueda ingresar ante la escasez que se vive en mi país". relató una venezolana

Otro de los viejeros aseguró "Yo vengo de Caracas, Venezuela mi familia en Bogotá reunieron un dinero para poder comprar el tiquete y llegar si es posible esta misma noche a la casa de mi madre, si no lo hubieran hecho así yo no podría viajar, porque con lo poco que gano me alcanza para subsistir en mis país".

La terminal aérea reporta un incremento en sus despachos durante este 30 de Diciembre, se recomienda llegar con unas horas antes para evitar contratiempos en los vuelos.