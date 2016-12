Santa Marta consternada por hallazgo de tres mujeres asesinadas

Un nuevo hecho criminal se registró en Santa Marta en el que tres mujeres jóvenes fueron encontradas muertas a orillas del río Manzanares en el sector de Garagoa,

Los cuerpos sin vida presentan impactos de bala y fueron detectados por los moradores de ese sector oriental de la ciudad, luego que escucharan a lo lejos varias detonaciones de arma de fuego, sin embargo, aseguran no haber visto a nadie huyendo de la zona.

En la escena del crimen una multitud de curiosos asegura que las víctimas no residen en esa zona y nadie las conoce mientras que unidades del CTI de la Fiscalía, Criminalística y la Policía realizan las investigaciones y levantamiento de cadáveres.

Según la descripción de la escena del asesinato múltiple, dos de las mujeres fueron halladas juntas mientras que la tercera víctima se encontraba a unos metros de distancia. Todas llevan ropa informal, son de tez blanca y no poseen documentos que las identifiquen.