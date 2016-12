Comerciantes en Antioquia piden mayor claridad sobre la aplicación del nuevo IVA

Aunque desde el 1 de enero de 2017 entrará en vigencia la Reforma Tributaria, cuyo articulado, entre otros aspectos, aumentará el IVA del 16 al 19 por ciento, los comerciantes reconocieron que aún hay desconocimiento sobre la aplicación del incremento que tendrá plazo para aplicarse hasta el mes de febrero.

Caracol Radio recorrió algunas tiendas de barrio, supermercados, carnicerías, panaderías y charcuterías en la ciudad de Medellín, cuyos comerciantes solicitaron a las autoridades nacionales aclarar el proceso de transición del IVA y el impacto que generará en el precio final para el consumidor.

“La verdad es que hasta el momento ninguna de las empresas y proveedores que nos visitan nos han dado la información. Sabemos que habrá un incremento con un IVA del 19 por ciento, pero todavía nadie nos ha notificado nada y hasta el momento estamos con los precios que veníamos manejando durante el año”, manifestó Diana Rojas, una comerciante del barrio Laureles.

Entre tanto, Francisco Javier Lopera, vicepresidente de Agrupan Antioquia indicó: “Ya nos informaron que nos van a subir, pero no ha habido la suficiente claridad, si vamos a pagar el IVA o si vamos a acogernos a las cuotas mínimas, y no sabemos qué vamos a hacer”.

Entre los pequeños comerciantes hay incertidumbre por el impacto negativo que traerá la Reforma Tributaria en la canasta familiar y en el bolsillo de los colombianos, pues temen que haya una reducción en las ventas mensuales.

“La situación me tiene con mucha incertidumbre y pensando qué va a pasar, pero hasta ahora no sé nada, creo que se van a bajar las ventas y de pronto algunos se retiren del negocio, y eso me preocupa mucho porque se me van a bajar las ventas”, sostuvo Jaime Alberto Jiménez, comerciante en el barrio La América, occidente de Medellín.

Otra comerciante de esta zona de la capital antioqueña reconoció: “Todo cambio trae sus beneficios o perjuicios, todos los comerciantes estamos a la expectativa porque eso va generar inconvenientes con los clientes que van a decir que todo tan caro, pero es algo que se sale de las manos”.

Según el Ministerio de Hacienda en el país se tiene contemplado un mes de plazo para que se aplique el IVA del 19 por ciento y se actualicen las etiquetas y los sistemas con los nuevos precios de los productos gravados.