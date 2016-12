Fue una explosión fuerte y luego se escucharon gritos: testigo

Habitantes de una vivienda cercana a la subestación eléctrica Torca, en la carrera Séptima con calle 201 en el norte de Bogotá, hablaron de lo ocurrido en esa zona donde en las últimas horas se presentó una explosión que dejó un policía fallecido y siete heridos.

"Yo ya estaba dormido y casi sobre las mueve de la noche fue esa explosión fuerte que me dejó sentado en la cama. Mis hijos estaban en la otra habitación y les dije que no prendieran la luz porque no sabíamos que pasaba", contó a Caracol Radio Carlos Julio González, habitante de la vivienda.

Este hombre que vive hace cinco años con su familia frente a la subestación Torca, agregó que minutos después "yo escuchaba que el sargento gritaba y salieron, montaron unos muchachos a un carro y gritaban, eso fue terrible".

González agregó que la zona permanece vigilada por las autoridades y que a la fecha no se habían presentado incidentes similares.