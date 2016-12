Desde hace 5 días anciano espera ambulancia en hospital de Barranquilla

Un hombre de 77 años de edad permanece en la ESE Cari a la espera de una ambulancia para ser trasladado hasta su residencia, luego de ser declarado como desahuciado por el cuerpo médico que lo atendió tras sufrir una isquemia cerebral.

Según la hija del adulto mayor, Karol Pérez, están a la espera del medicamento, un enfermero y la ambulancia para que Julio Pérez Sierra, pueda morir dignamente en su hogar.

“Él es una persona que no come, no habla. Está prácticamente en estado vegetal. No me lo puedo llevar en taxi porque necesita de cuidado especial y se mantiene acostado”, expresó la hija.

La familia de este adulto está a la espera de la intervención de la Secretaría de Salud del Distrito.