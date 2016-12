Hombres armados atentaron contra funcionario de la Rama Judicial del Magdalena

Se trata de Edgar Luis Abuabara Pertuz, quien se desempeña actualmente como Jefe de la Oficina Jurídica de la Rama Judicial del Magdalena y quien en el año 2006 fue víctima de secuestro cuando ejercía como juez de restitución de tierras. Con este nuevo hecho, ya son cuatro los intentos de asesinato en su contra.

El atentado criminal de las últimas horas ocurrió en el municipio de El Reten, Magdalena, cuando el funcionario se encontraba visitando a varios familiares y dos hombres que se movilizaban en una motocicleta arremetieron contra su integridad disparando con armas de fuego en varias oportunidades contra la vivienda donde se encontraba.

Según lo descrito por Edgar Luis Abuabara Pertuz a Caracol Radio, las detonaciones impactaron sobre el vehículo blindado que le asignó la Unidad Nacional de Protección debido a que el único escolta con el que cuenta se percató de la intención de los criminales y todos corrieron a tiempo logrando esconderse dentro de la vivienda.

“Nos encontrábamos llegando a mi casa en El Reten cuando vimos el paso de una motocicleta en actitud sospechosa y el parrillero se bajó del vehículo. Nosotros corrimos a la casa y en ese momento sentimos varias detonaciones con arma de fuego y resulto ser que impactaron contra el vehículo en el que me movilizaba”, indicó Edgar Luis Abuabara Pertuz.

El Jefe de la Oficina Jurídica de la Rama Judicial del Magdalena aprovechó para denunciar que presenta “deficiencias en el esquema de seguridad asignado porque hace unos días retiraron un escolta dejando tan solo uno”.

Agregó que al conocer esa decisión, puso en aviso a la comandante de la Policía Metropolitana quien al parecer no le respondió con soluciones.

“Avisé a la coronel Sandra Vallejos que me quitaron un escolta y ella de forma apresurada me dijo que no era necesario ese escolta sin ser autoridad para calificar el riesgo que poseo debido a que en el año 2006 fui víctima de secuestro en el municipio de Fundación, Magdalena, por parte de los paramilitares por unos procesos que llevaba y en el año 2013 cuando me desempeñaba como juez promiscuo municipal de Algarrobo también sufrí un atentado, pero con explosivos, al ingreso de mi vivienda en Santa Marta”, afirmó Abuabara Pertuz.

El Jefe de la Oficina Jurídica de la Rama Judicial del Magdalena también fue notificado por la Policía Departamental en el mes de abril del año 2014 de un plan de secuestro en su contra y posteriormente sufrió otro atentado criminal cuando ejercía como juez promiscuo de Piojó, Atlántico.

“Me siento intranquilo, hago un llamado a la Policía Nacional para que atienda el llamado y no califiquen rápidamente los riesgos sin estudiar de fondo la situación. Responsabilizo a la coronel Vallejos y a la Unidad Nacional de Protección de cualquier cosa que me ocurra y haré lo necesario para que se determine si existe una falta disciplinaria por parte de quienes han tomado decisiones apresuradas sobre mi seguridad”, puntualizó el funcionario.