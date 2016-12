Empresarios catalogan la reforma tributaria como la mayor 'embarrada' de 2016

Las opiniones de los voceros del empresariado risaraldense no se diferencian a la generalizada que tienen los colombianos sobre la Reforma Tributaria, como opina el líder gremial, gerente de Chevrolet Caminos, Felipe López.

"Finalmente cuando un país como Colombia tiene unas de las tasas impositivas más altas del mundo, uno no pensaría que un gobierno se atrevería a hacer más reformas y menos cuando el presidente se había comprometido a que no lo haría. Yo no creí que eso fuera suceder y para mi es una gran inocentada, pensé que el gobierno iba a ser consecuente con su promesa de campaña. Específicamente el alza del IVA al 19 por ciento", dijo.

El también presidente de la sociedad de mejoras de Pereira aseguró que los empresarios consideran increíble la frialdad con la que el presidente Santos hizo una reforma aun cuando había afirmado que sobre mármol escribiría que no lo haría.