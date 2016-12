Alcaldes desmienten denuncias del gobernador de Antioquia en zonas de preconcentración

Las alcaldías de los municipios de Antioquia donde hay zonas de preagrupamiento temporal de la guerrilla de Farc, advirtieron que no tienen ni denuncias y mucho menos pruebas que argumenten las denuncias hechas por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, sobre movimientos de menores de edad, prostitución y consumo de licor en algunas de las 11 zonas de preconcentración que se ubicaron en esta región del país.

Yondó

Por ejemplo, el gobernador Pérez Gutiérrez afirmó, en una rueda de prensa, que en Yondó estarían entrando a las zonas de preconcentración de la guerrilla mujeres y niños.

Al ser consultado por Caracol Radio el alcalde de esta población, Gilbert Cartagena Rojas, manifestó que no tiene pruebas de ese tránsito de personas hacia la ubicación de los guerrilleros

Caracol Radio: ¿En el municipio de Yondó si están entrando mujeres y menores de edad como lo denuncia el gobernador?

Gilbert Cartagena Rojas: En ese punto no tengo información precisa de ninguna institución y comunidad, frente a esos temas. Me informan por ahí que desde la gobernación que es posible que estas denuncias las haya tenido el gobernador de la Mapp – OEA, entonces estamos clarificando la información.

Caracol Radio: ¿Pero en estos momentos el tránsito de personas ha aumentado desde el casco urbano hacia la vereda?

Gibert Cartagena Rojas: La vereda San Francisco es un centro poblado, es una zona muy central donde convergen muchas vías de acceso, fluvial como terrestres, el movimiento continuo de personas siempre es alto, pero claramente no se ha determinado.

Caracol Radio: ¿Este es un centro poblado y ustedes consideran que el tráfico es normal estén o no los guerrilleros?

Gibert Cartagena Rojas: Hasta el día sí es normal, es posible que en medio de estas dinámicas que haya situaciones como estas, yo no puedo descabezar esta posición, pero no podría en este momento tener una prueba fehaciente en este tema.

Dabeiba

Por su parte, el secretario de gobierno de Dabeiba, Daniel Higuita Herrera, afirmó que no tienen denuncias que ratifiquen lo que dijo el gobernador de Antioquia, sobre que al casco urbano llegaron jefes de las Farc a consumir alcohol.

Caracol Radio: ¿Al casco urbano han llegado jefes guerrilleros o miembros de la Farc a consumir alcohol?

Daniel Higuita Herrera: Hasta el momento nosotros aquí no hemos evidenciado ese tipo de cosas, no tenemos ningún tipo de denuncia por parte de la comunidad.

Caracol Radio: ¿Es decir que ustedes no tienen información de que los guerrilleros han ido a tomar Whisky al municipio?

Daniel Higuita Herrera: No, esa información no.

Por su parte el alcalde de Murindó, Jorge Eliécer Maturana, manifestó que no tiene información que respalde las denuncias del gobernador de Antioquia sobre que en esta localidad estarían interactuando los guerrilleros de las Farc con los grupos indígenas.

Murindó

Otras de las denuncias era que se estaba interactuando con grupos indígenas algunas regiones como Murindó, lo cual fue negado por las autoridades municipales.

Caracol Radio: ¿Es verdad que en su municipio los guerrilleros están interactuando con grupos de indígenas?

Jorge Eliécer Maturana: Yo no tengo ningún conocimiento de esos hechos, de que estén conviviendo, no han llegado denuncias a esta oficina, no tengo conocimiento de esto.

Caracol Radio: ¿Ustedes no tienen denuncias por organizaciones de indígenas?

Jorge Eliécer Maturana: Yo no tengo conocimiento, porque aquí no me ha llegado quejas.

Caracol Radio: ¿Y en el municipio de hay movimientos de personas extrañas o de mujeres y niños hacia los lugares donde están las Farc?

Jorge Eliécer Maturana: “Aquí no se ha visto movimiento de personas fuerte que hayan transitado por allá, aquí todos nos conocemos”.

Aunque el propio Gobernador Luis Pérez y el Ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, aseguraron que este jueves una comisión visitará mañana esas zonas de preagrupamiento, las Farc anunciaron que no van a permitir la llegada de funcionarios de la Gobernación de Antioquia.