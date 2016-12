El incremento al salario que pretende el gobierno es un salario de hambre: trabajadores de Armenia

En efecto sobre la no concertación entre los empresarios que piden un aumento del 6,7 por ciento mientras que las centrales obreras siguen firmes en su petición de que el aumento del salario mínimo para 2017 sea del 14 %, Caracol Radio salió a las calles para buscar la opinión de los trabajadores quienes consideran que el aumento es necesario porque el salario actual no alcanza y además expresan que es injusto mientras los congresistas ganan altas sumas de dinero y no hacen nada por la comunidad.

“Me parece muy mal hecho del gobierno porque el sueldo no alcanza, es injusto porque todos los impuestos van a subir mientras los congresistas están llenos de plata por eso yo quisiera que uno de esos congresistas viviera un mes con el salario que nos dan a nosotros los trabajadores”, manifiestan los armenios.

Los trabajadores argumentan que aun incrementando el salario será menor al aumento de los nuevos impuestos como el IVA.

Voceros de las centrales obreras en el Quindío aseguraron que como ha venido ocurriendo en los último años el aumento del salario mínimo lo figará por decreto el gobierno nacional por la falta de concertación.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT seccional Quindío Luis Emilio Bohórquez manifestó “es un irrespeto lo que pretenden imponer los empresarios y del gobierno con los trabajadores, un salario desigual, inequitativo para los colombiano”