Miércoles 28 de diciembre, noticias más importantes de Armenia y Quindío

Un fallo de una acción popular obliga a la alcaldía de Armenia a efectuar los mejoramientos en 260 apartamentos que fueron construidos en un programa de interés social.

El tribunal administrativo del Quindío al fallar una acción popular presentada por la defensoría del pueblo que busca salvaguardar los derechos colectivos, ordenó al fondo municipal de vivienda de armenia a realizar la reparaciones en el conjunto residencial Cisneros que de acuerdo a las denuncias de sus habitantes presentan agrietamientos, humedades y otros problemas.

La defensora del pueblo piedad correal Rubiano manifestó que Inicialmente el tribunal ordeno que se realizara un estudio de vulnerabilidad a las diferentes torres de apartamentos para establecer como está la estructura y luego efectuar los mejoramientos que se estiman pueden alcanzar los 2000 millones de pesos.

Los habitantes del conjunto residencial manifestaron que este fallo es una garantía a la inversión hecha en el proyecto

4 quejas diarias está recibiendo la casa del consumidor en Armenia de usuarios de la empresa Une por los altos costos en las facturas, aunque desde Une dicen que el cobro es legal.

Carlos Alberto Guinad director de la casa del consumidor de armenia manifestó que la inconformidad de los ciudadanos es porque en muchos casos los incrementos superan los 30 mil pesos e incluso de personas que apenas llevan tres meses con el servicio cuando la ley permite el incremento cuando el usuario lleva un año como suscriptor

El presidente de Une desde Medellín Marcelo Cataldo Franco, explicó que los incrementos se cumplen de acuerdo al paquete de servicios que tenga cada cliente y en general los altos costos que hoy generan una ‘lluvia’ de inconformidad en varias zonas del país, serían efectos de la alta cotización del precio del dólar.

Resaltó que el incremento no es el mismo para todos los usuarios, el valor final depende de la antigüedad, el tipo de servicios y el paquete que haya elegido para el hogar; el presidente de la compañía además consideró que son pocos los errores que se pueden presentar en la facturación.

La policía de turismo en el Quindío adelanta campañas de prevención en contra del turismo sexual infantil

En el marco de estas festividades decembrinas se está desarrollando esta campaña con el objetivo de combatir la explotación sexual de menores de edad y sensibilizar a los actores turísticos del departamento, además a los turistas para que se informen y así evitar esta acción delincuencial

Empresarios del Quindío manifestaron su preocupación por los efectos que tendrá la reforma tributaria en todos los sectores que impactará en el precio de los productos y/o servicios.

Los ciudadanos de Armenia consideran que la reforma tributaria afecta el bolsillo de la clase media y baja del país

Precisamente sobre la polémica reforma tributaria que fue aprobada en el congreso de la república, Caracol Radio consultó la opinión de los armenios quienes expresaron su malestar e inconformidad con este impuesto que consideran injusto y regresivo para la economía de la comunidad más vulnerable del país.

Los trabajadores de Armenia consultados por Caracol Radio califican como un salario de hambre el aumento al salario mínimo que pretende imponer el gobierno nacional

En efecto sobre la no concertación entre los empresarios que piden un aumento del 6,7 por ciento mientras que las centrales obreras siguen firmes en su petición de que el aumento del salario mínimo para 2017 sea del 14 %, Caracol Radio salió a las calles para buscar la opinión de los trabajadores quienes consideran que el aumento es necesario porque el salario actual no alcanza y además expresan que es injusto mientras los congresistas ganan altas sumas de dinero y no hacen nada por la comunidad.

Los trabajadores argumentan que aun incrementando el salario será menor al aumento de los nuevos impuestos como el IVA.

La secretaría de infraestructura del Quindío trabajará para la construcción del embalse multipropósito en el año 2017

Alrededor de $200.000 millones costaría la construcción del embalse multipropósito, lo que se busca es que este embalse, que sería en Salento, sea multipropósito y pueda tener venta de agua en bloque, lo que es vital para ciudades como Armenia.

El secretario de Aguas e Infraestructura del departamento, Álvaro José Jiménez manifestó que esta intervención se realizaría gracias a la ley 1803 que el Congreso de la República aprobó para priorizar obras al Quindío por su Cincuentenario.

Armenia tiene ya 12 puntos de wifi, las últimas dos zonas están ubicadas en el barrio la Mariela y la plaza de la quindianidad de la ciudad

La alcaldesa de Calarcá, Yenni Trujillo durante la rendición pública de cuenta que se cumplió ayer en el teatro yari de la villa del cacique resalto en materia de seguridad donde las autoridades desarticularon tres bandas delincuenciales que operaban en ese municipio

También rescató el incremento del recaudo en el pago de impuesto por 1098 millones de pesos con lo que se busca cambiar la categoría del municipio.

La mandataria resaltó además la recuperación de la galería de la villa del cacique y la contratación del transporte escolar para cerca de 400 niños de las escuelas rurales

Sobre lo que le hizo falta durante este año en Calarcá, la alcaldesa reconoció que en el mejoramiento de vías quedó en deuda, al igual que el mejoramiento estructural de varias instituciones educativas, y la adquisición de las cámaras de seguridad.

El gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio ratificó a la mayoría de su equipo de trabajo para el año 2017, entre ellos secretarios, directores y gerentes de los entes descentralizados

Entre los cambios en el gabinete Diana Martínez, será la directora de Protocolo, Diana Milena Galvis, quien era la directora de Comunicaciones, ahora será asistente privada del gobernador y Liliana Palacio, encargada de la Política de Transparencia, en adelante será la directora de Control Interno Disciplinario, pues Humberto Turriago renunció para asumir como diputado del departamento

A partir de las 4 de la tarde en la plaza de bolívar del municipio de Montenegro se cumplirá el día de los talentos juveniles de esa localidad