Inconformismo por improvisación en Carrera 12 B

Al parecer la implementación del contrasentido de la Circunvalar por la carrera 12 bis ha sido improvisada, según las denuncias de los usuarios del sector y la respuesta del propio director del Instituto de Tránsito.

Recientemente la comunidad denunció el daño del semáforo de la carrera 12 Bis con calle 8 durante una semana y que apenas este lunes fue reparado, y consideran que hacen falta más para aliviar los trancones en la desembocadura de la calle 4 y en el giro de la calle 11 hacia Baby Ganga. Esta es la respuesta de Mario León Ossa, director de Tránsito Municipal.

De otro lado los peatones se sienten en riesgo porque no hay disminución de los carros en las cebras, no hay guardas que controlen el tráfico, no hay paraderos para los usuarios de buses ni cámaras y se quejan del taller de carros de la esquina de la calle 8ª que estaciona los carros sobre la acera a lo largo toda la semana.