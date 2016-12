Oswaldo Mestre habría recibido $450 millones en sobornos: Fiscalía

Durante la audiencia de imputación de cargos contra el ex secretario de Hacienda de Ibagué, Oswaldo Mestre, la Fiscalía lo acusó de haber recibido $450 millones en sobornos tras haber orientado los recursos del contrato de estudios y diseños de los escenarios de los Juegos Deportivos Nacionales, a la empresa colomboespañola Typsa.

Según la representante de las víctimas, Gladys Gutiérrez, el ente acusador reveló el suficiente material probatorio para imputarle los cargos al ex funcionario del gobierno local.

Además, indicó que existen grabaciones de las reuniones entre Orlando Arciniegas y el ex funcionario que lo involucran en el acto de corrupción.

Hasta el momento el nombre del ex alcalde de Ibagué, Luis H. Rodríguez, no ha sido mencionado durante la diligencia judicial y se espera que en las próximas horas se defina si Mestre acepta o no los cargos que le imputa la Fiscalía, los cuales son peculado por apropiación, interés indebido en la contratación y contrato sin el lleno de requisitos legales.