En Cúcuta me aman, podría ser alcalde: Nicolás Maduro

Durante su programa radial “La hora de la salsa”, el presidente venezolano Nicolás Maduro, aseguró que el pueblo de Cúcuta “me ama”, por haberle dado “en la madre” a las mafias de Cúcuta y Maicao, desincorporando el billete de 100 denominación monetaria venezolana, con el cual, según su versión, traficaban del lado colombiano de la frontera.

“El pueblo de Cúcuta me ama, yo me lanzo a alcalde en Cúcuta y gano con el 100% de los votos, me lanzo a gobernador del Norte de Santander y gano con el 100% de los votos, claro no me puedo lanzar porque nací en Caracas y soy venezolanito”, aseguró Maduro.

El presidente venezolano informó que llegaron al país 35 millones de billetes de 500 bolívares, nueva denominación monetaria venezolana.