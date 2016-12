Concejo de Cartagena rinde homenaje póstumo a Guillermo Valencia Abdala

En sesión extraordinaria la plenaria aprobó resolución para rendir homenaje póstumo a un honorable ciudadano como lo fue el Médico Guillermo Valencia Abdala, quien falleció en la madrugada del día lunes en la ciudad de Cartagena.

El Presidente de la corporación, Javier Curi Osorio, hizo referencia al talante del finado personaje: “descansa en paz este ilustre hombre que dejó una imborrable huella como médico, amigo, dirigente Conservador de la ciudad de Cartagena y el departamento de Bolívar, descansa en la paz del señor y al finalizar esta sesión del Concejo, en su memoria, tendremos un minuto de silencio”.

Proyectos en estudio

De otra parte el concejal Cesar Pion emitió un concepto de dos de los proyectos de acuerdo que aún se encuentran en estudio y serán deliberados definitivamente en los próximos días, los proyectos 046 (Incorporación recursos 29.139’322.539,42 orientados a Educación) y 047 (Vigencias futuras recursos orientados a la Secretaría del Interior). De la misma manera el concejal Américo Mendoza se manifestó pidiendo a la administración en enero llamar a extras para seguir en el estudio del estatuto tributario, “queremos que en enero ya esté listo para los cartageneros”.

De otro parte el concejal de la bancada de Cartagena Con firmas, Ronald Fortich, expresó su preocupación por los basureros satélites que se están generando en la ciudad y con fotografías evidenció basureros que afectan la salubridad de varias comunidades. “quiero dejar una constancia, consideramos que la administración debe poner a funcionar la oficina de servicios públicos domiciliarios, al parecer esta dependencia no está en cabeza de alguien que le duela la ciudad, la labor está siendo muy deficiente”.

La concejala Duvinia Torres intervino en la plenaria sobre este tema: “primero quiero felicitar a los padres y autoridades porque en estas festividades no se han reportado casos de quemaduras por manipulación de pólvora en la ciudad. En relación a lo que dice el concejal Fortich, esto lo he venido manifestando en otras oportunidades porque las empresas de aseo, en vez de mejorar el servicio han empeorado, de igual forma el llamado también es para que las familias tengan mayor conciencia y cultura ciudadana, no depositando basuras en las calles en horarios importunos, así gozaremos de un mejor ambiente y tendremos una Cartagena más limpia”.

Por último Cesar Pión de la bancada de La U, envió un mensaje al alcalde y a sus secretarios antes de finalizar el año, “tuvimos que acelerar en nuestros tiempos y sacrificios para poder cumplirle a la ciudad, esto debe quedar de experiencia a la administración para que en sesiones ordinarias se presenten las iniciativas y no al final en sesiones extras, esto lo hacemos con cariño y compromiso con Cartagena”.

La mesa directiva convocó a sesión extraordinario para el próximo jueves 29 de diciembre a las 9:00 a.m.